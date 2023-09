Lars Peers (13) is Europees Kampioen Mountainbi­ke: “Toen ik klein was, kon ik al snel zonder zijwiel­tjes fietsen”

Het is feest bij fietsservice Bevel, want daar vieren ze de jonge Lars Peers (13). Hij wist in augustus de titel Europees Kampioen Mountainbike te behalen tijdens de wedstrijd in Toscane. Als deel van het eigen Fietsservice Mondraker Team zijn ze dan ook erg trots op hem. “Hij is een verre neef van Bart Wellens, dus dat talent zit er wel in”, zegt zijn papa Wim Peers.