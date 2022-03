Regeling omtrent zorgparkeren op 15 maart van kracht: Lierenaars kunnen zorgverstrekkers parkeerplaats aanbieden

Artsen, verpleegkundigen of andere zorgverstrekkers vinden niet altijd makkelijk een parkeerplaats als ze op ronde zijn. Vaak zijn er wel nog plekjes voor opritten of garages, maar daar mag je dus eigenlijk niet parkeren. Het systeem van zorgparkeren wil daaraan tegemoet komen. Bewoners kunnen nu door middel van een speciale sticker aanduiden dat zorgverstrekkers maximum een uur gebruik mogen maken van de vrije ruimte voor hun oprit of garage. De zorgverstrekkers dienen een blauwe schijf te leggen en moeten in hun voertuig een Gsm-nummer achterlaten, zodat de bewoner in kwestie kan bellen als hij toch even zelf met de wagen weg moet.