RECONSTRUCTIE. 1 jaar geleden werd Nicole Gyselinckx in haar droogkuis neergeschoten door jaloerse ex-partner (69): “Ik mis mijn zus zo verschrikkelijk hard”

ANTWERPEN Tarte tatins van Filip Peeters en zijn gezin voortaan élke week te verkrijgen aan Bourla: “Je ziet voldoening bij mensen méteen, dat is wat anders dan een film maken”

Van de planken naar de keuken. Voortaan staan acteurskoppel Filip Peeters en An Miller met hun dochters élke zaterdagmiddag aan de Bourlaschouwburg in Antwerpen om hun intussen befaamde tarte tatins te verkopen. “Het is nog wat koffiedik kijken welke van onze voorstellingen kunnen doorgaan de komende tijd, dus is het fijn dat we onze energie hier collectief in kwijt kunnen.”

15 januari