Rechtbank mild voor man die hulpdiensten aanviel nadat hij eerst zelf klappen had gekregen van onbekenden

LierDe rechtbank in Mechelen is mild geweest tegenover een 43-jarige man uit Schelle. Hij moest zich vorige maand verantwoorden voor geweld tegenover de hulpdiensten. Opmerkelijk: hij had deze zelf opgebeld omdat hijzelf eerst was aangevallen door enkele onbekenden.

Vorig jaar kregen de hulpdiensten van Lier een noodoproep en moesten ze zich begeven naar de parking van een saunacomplex langs de Mechelsesteenweg in Lier. De 43-jarige man uit Schelle was kort hiervoor aangevallen door enkele bezoekers van een trouw in de naastgelegen feestzaal. Zijn aanvallers waren op het moment dat de politie arriveerde al terug naar binnen gevlucht. De veertiger bloedde hevig aan het hoofd. En dus werd ook de ambulance erbij gehaald.

Drie gewonden

Volgens het parket was de veertiger vanaf het moment dat de hulpdiensten arriveerden bijzonder geagiteerd en wilde hij zelf steeds opnieuw de confrontatie met zijn aanvallers aangaan. Tot op het moment dat hij het bewustzijn verloor en verzorgd moest worden in de ambulance. “Wanneer hij daar opnieuw wakker werd, ging het van kwaad naar erger”, luidde het nog op zitting. “Meneer raakte in zijn slaan en stampen de twee verpleegkundigen en even later ook een agent.”

Verontschuldigingen

De veertiger moest uiteindelijk worden geboeid en werd ook zo overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bood hij zijn onmiddellijk zijn verontschuldigingen aan. Op zitting voegde zijn advocaat eraan toe dat zijn reactie een gevolg was van het geweld waarmee hij kort voor deze feiten had te maken. “Maar dat geweld rechtvaardigt zijn houding ten opzichte van de hulpdiensten niet”, vond de openbaar aanklaagster vorige maand. Er werd een celstraf van 14 maanden gevorderd.

Opschorting

De verdediging vroeg enige mildheid aan de rechter en stelde een opschorting voor. “Het is frustrerend om te zien dat mijn cliënt op het beklaagdenbankje zit. Zeker omdat hij in eerste instantie het slachtoffer was”, besloot zijn raadsman. De Mechelse rechter ging na beraad mee in het pleidooi van de advocaat. Ondanks zij oordeelde dat de feiten waren bewezen, legde ze de veertiger met een opschorting voorlopig geen straf op. Hij moet zich de komende drie jaar wel aan voorwaarden houden.

