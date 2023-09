Pullaar maakt van speelplaats groene oase

Chris (69), Marina (59) en Robert (77) organise­ren vernissage op atypische locatie: “Wij houden niet van clean”

Als leden van de Kunstacademie moeten Chris Horemans (69), Marina Borremans (59) en Robert Van den Branden (77) ieder schooljaar minstens één tentoonstelling organiseren. Het drietal kon een originele locatie vinden, namelijk voormalige bakkerij Dingenen in de Statiestraat in Nijlen. Ze zetten het schooljaar dan ook goed in met een vernissage: “We zijn drie verschillende mensen, maar er is bij alledrie wel een hoekje af”, lacht Marina.