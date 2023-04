Publieksprijs ‘Antwerpse jonge ondernemer’ gaat richting Lierse firma Chelona: “Blij en vereerd”

BASKETBAL VROUWEN Girls & Ladies only: basketbal­clubs Rivierenland/Kempen hebben ambitieus vrouwenpro­ject rond

Nijlen, Berlaar en Lier gaan de handen in elkaar slaan. Het project krijgt de naam Neteland Basket Ladies. De samenwerking staat al even in de steigers, maar krijgt nu eindelijk een gezicht. Met twaalf vrouwenteams meteen één van de grootste clubs in Vlaanderen. NBL is per definitie een volledig nieuwe club met enkel meisjes en vrouwen.