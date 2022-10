Postzegelclub Arpo - Jarpo organiseert quiz

Lier Ontwikke­ling nieuw sportcom­plex nu echt van start gegaan: Ly­ra-Lier­se hoopt tegen half 2024 te kunnen voetballen aan Hoge Velden

Er is in de voorbije jaren al veel gezegd en geschreven over het aan te leggen sportcomplex Hoge Velden in Lier en nu is er ook beweging op het terrein. Zopas werd begonnen met aanleg van de ontsluitingsweg. Voetbalclub Lyra-Lierse, de toekomstige hoofdgebruiker van het complex, hoopt tegen de zomer van 2024 te kunnen verhuizen.

