Politieacties leveren heel wat successen op: “Bij één persoon maar liefst vier vuurwapens in beslag genomen”

Politie vat verdachten van rondtrek­ken­de dievenben­de na woningin­braak in Lier

De politie van lier heeft twee mannen opgepakt na een inbraak in een woning op de Oever in Lier. Het duo werd betrapt en vluchtte eerst nog weg. “Maar wij konden hen vrij snel opsporen en arresteren”, zegt Magalie Derboven van de politiezone Lier. “Het duo was nog in het bezit van een deel van de buit.” Uit verder onderzoek zou blijken dat de twee mannen deel uitmaakten van een nationaal rondtrekkende dievenbede. “Zij waren vooral actief in Limburg en hadden daar al heel wat andere inbraken gepleegd en heel wat buit gemaakt”, gaat Derboven verder. Na hun arrestatie werden de twee mannen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Limburg. Daar werd beslist om het duo aan te houden en op te sluiten in de gevangenis.