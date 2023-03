Politie vindt drugs en aanzienlijke geldsom tijdens controle van voertuig

Chauffeur rijdt 44 kilometer per uur te snel in zone zeventig

Op de Putsesteenweg in Bonheiden heeft de politie een chauffeur geflitst met 114 kilometer per uur. De chauffeur reed maar liefst 44 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. Binnenkort zal de chauffeur gedagvaard worden door het parket en zal hij het mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Daar riskeert hij naast een rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. Ook op de Leuvensebaan in Putte en langs de Mechelsebaan in Duffel stond de politie opgesteld voor een snelheidscontrole. Ook hier werden er twee extreme hardrijders geflitst. Zij reden respectievelijk 102 en 107 kilometer per uur. In totaal werden er op alle drie locaties tezamen 118 chauffeurs met een te zware voet betrapt. “Eén persoon werd na een controle ook nog naar huis gestuurd met een proces-verbaal voor het bezit van een fles lachgas”, besluit de politie. “De fles lachgas werd in beslag genomen.”