Politie vat verdachten van rondtrekkende dievenbende na woninginbraak in Lier

Lier 350 Franse bekendhe­den aan de muur van Chez Lucien: “Mijn favoriet is het portret van mijn bompa”

In café Chez Lucien in Kartuizersvest 21 kan je een collectie van Franse bekendheden van door de jaren heen bewonderen bij een tasje koffie of een frisse limonade. Johan Uyter Hoeven (56) en zijn goede vriend Vincent Stockman verzamelden maar liefst 350 portretten. Bij elk portret hoort een passende uitleg, die ze bundelden in twaalf mappen: “De foto’s die niet meer op de muur passen, gaan mee in de map.”