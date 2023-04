Politie trekt drie rijbewijzen in tijdens WODCA-controle

Infoavond over zonnepane­len voor eigenaars en bewoners van apparte­ment of meergezins­wo­ning

De klimaatverandering doet ervoor zorgen dat we er meer en meer rekening mee moeten houden. Eén van maatregelen die je snel in je portemonnee voelt, is het opwekken van eigen groene stroom met zonnepanelen. De stad Lier organiseert daarom op 4 mei een infoavond voor eigenaars en bewoners van een appartement of andere meergezinswoning.