Politie stelt vijftig PV’s op tijdens controleactie: “Maar 80 procent van de gecontroleerden hield ze wél aan de regels”

Topchef Wouter Keersmae­kers viert dertig jaar De Schone van Boskoop: “Ster inleveren was pandoering, maar goed draaiende zaak is allermooi­ste erkenning”

Zestig jaar is Wouter Keersmaekers en volgende week viert hij het dertigjarige bestaan van zijn toprestaurant De Schone van Boskoop. Ondanks de vele kilometers op de teller lijkt het heilig (kook)vuur in de Boechoutse chef-kok niet te blussen. “Als kind was ik een zware ADHD’er. In de keuken kan ik mijn energie kwijt.”