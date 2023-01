Politie stelt veertig inbreuken vast tijdens controleactie op verkeersveiligheid

Emblem Weesgedich­ten zoeken adoptiera­men in Emblem

Van 26 januari tot 1 februari is het de jaarlijkse Poëzieweek. In het teken van die week plaatsen verschillende bibliotheken in Vlaanderen tal van gedichten op ramen van woningen, zo ook in Ranst. In Emblem zoeken nog 25 weesgedichten een raam om op te kunnen pronken.

9 januari