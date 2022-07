Politie roept inwoners op om niet te gaan zwemmen in Netekanaal

Onder meer door de temperatuursverschillen en onderstromen in het water houdt het zwemmen in het Netekanaal zelfs voor ervaren zwemmers gevaren in. Eind juni kwam er in de naburige gemeente Ranst nog een 26-jarige man uit Lier om het leven na een sprong in het Netekanaal vanop de brug langs de Kesselsesteenweg. Zowel vandaag als de komende dagen zal de politie een oogje in het zeil houden. Mensen die toch gaan zwemmen in het Netekanaal riskeren een GAS-boete. Verder wil de politiezone zijn inwoners er ook nog bewust van maken dat ook het achterlaten, wegwerpen of deponeren van afvallen rond of in het Netekanaal evenzeer strafbaar is.