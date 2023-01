Politie Lier lanceert rekruteringscampagne onder de slogan: “Ook mijn politie”

LierDe lokale politie van Lier is steeds op zoek naar nieuwe medewerkers. Daarom is er een nieuwe campagne gelanceerd om mensen warm te maken zich aan te melden. Zo is er een nieuw logo met slagzin gecreëerd en spelen de eigen collega’s de hoofdrol in het rekruteringsfilmpje om aan te tonen dat het aangenaam werken is bij de lokale politie van Lier.

“De politie rekruteert sinds kort op een andere manier”, zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA). “Er wordt nu meer inspraak en verantwoordelijkheid gegeven aan de lokale politiezones, die nu zelf geschikte kandidaten kunnen rekruteren en selecteren. Het wordt dus des te belangrijker om de talrijke troeven van onze politiezone uit te spelen en in de kijker te zetten, in te zetten op infodagen en op onze branding. We willen ook de hernieuwde visie steunen, want de maatschappij verandert, dus ook de politie en daarom investeren wij in materiaal, maar ook in mensen.”

Aantrekkelijke werkgever

“We ontwikkelden in samenwerking met een Lierse firma een nieuw logo met slagzin”, zegt korpschef Stijn Van den Bulck. “De Zimmertoren staat in het logo, omdat we onze band met Lier in de kijker willen zetten. Met onze slagzin ‘Lokale politie Lier, ook mijn politie’ willen we benadrukken dat iedereen zich met onze politiezone kan identificeren en dat iedereen het vertrouwen heeft in zijn/haar politiezone, ongeacht je achtergrond. We willen extra inzetten op nabijheidspolitie en heel dicht bij de burgers staan. We zijn fier op onze stad.”

“Onze politiezone is een aantrekkelijke werkgever. Door een sterk team van medewerkers, technologische hulpmiddelen zoals camera’s en ANPR’s en tal van investeringen pakken we op een efficiënte en effectieve manier criminaliteits- en leefbaarheidsproblemen aan. Die aantrekkingskracht en die sterktes van onze zone trekken ook heel wat nieuwe medewerkers aan. Zo mochten we vorig jaar twaalf nieuwe politieagenten en drie administratieve medewerkers in onze zone verwelkomen. Momenteel werken er 120 mensen in onze zone en we willen dat aantal aanvullen met tien inspecteurs, twee hoofdinspecteurs en acht administratieve medewerkers. Er komen dus heel wat vacatures en kansen voor wie zich wil inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid in Lier en Koningshooikt.” aldus de korpschef.

Rekruteringsfilmpje

“Naast het nieuwe logo en huisstijl zetten we ook in op een rekruteringscampagne op sociale media, hebben we affiches en stickers voor op de combi’s laten drukken en werd er een rekruteringsfilmpje gemaakt”, zegt woordvoerster Magalie Derboven. “Dat filmpje werd gemaakt door de collega’s van de eigen zone en we zijn trots dat zij bereid waren deel te nemen. Ze willen mee aantonen hoe aangenaam werken het is in onze zone. Het filmpje is gemaakt door de Lierse firma InBeeld. We hopen dat we binnenkort heel wat nieuwe, enthousiaste collega’s in ons team mogen verwelkomen!”

