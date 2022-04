Politie en stad maken balans op na half jaar fietszone: “We controleren in twee richtingen. Niet enkel autobestuurders worden aangesproken. Ook fietsers.”

LierHet stadsbestuur van Lier voerde ruim een half jaar gelede de fietszone in. Sindsdien werden er in totaal 74 autobestuurders én 117 fietsers geverbaliseerd voor het niet naleven ervan. “We zullen duidelijk moeten blijven sensibiliseren”, zei burgemeester Rik Verwaest (N-VA) tijdens het jaarverslag van de politie en de verkeersveiligheid in zijn stad.

De Lierse binnenstad, met uitzondering van de Leuvensevest en de Netelaan, werd sinds begin november vorig jaar volledig omgetoverd tot een fietszone. Vanaf toen geldt er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en mocht het gemotoriseerd verkeer niet langer nog fietsers inhalen. Na een eerste sensibiliseringsactie, voerde de politie van Lier ook effectief controles uit. Daarbij werden in totaal 74 chauffeurs aangesproken. Zij kregen een boete van 58 euro in hun brievenbus.

“Maar belangrijk om te vermelden aan onze inwoners is dat wij in twee richtingen werken”, benadrukt burgemeester Verwaest. “Naast de autobestuurders, die de verkeersregels in onze fietszone niet hebben nageleefd, zullen ook de fietsers die dat niet doen, worden geverbaliseerd. Het blijft dus niet bij een verwijtend vingertje blijven want ook voor hen is het belangrijk om duidelijk te maken dat ze met hun ongepast rijgedrag zowel zichzelf als anderen in gevaar brengen.” De Lierse politie stelde zo in totaal 117 processen-verbaal op.

Regelmatige evaluatie

“Het gaat om fietsers die op het fietspad reden, in de verboden rijrichting fietsten of soms zelfs beiden deden”, vult politiewoordvoerster Magalie Derboven aan. “Daarnaast werden er ook nog enkele vaststellingen gedaan van fietsers die zonder verlichting reden, de verkeerslichten negeerden of zelfs zonder hun handen op het stuur aan het fietsen waren.” De komende maanden wil de politie samen met de stad blijven inzetten op het naleven van de fietszone en het controleren op hinderlijk fietsgedrag.

Quote De fietszone is een nieuwig­heid. We begrijpen dat er een mentali­teits­wij­zi­ging moet gebeuren en dat is iets wat we pas op lange termijn zullen zien Korpschef Stijn Van den Bulck

Het zal de fietszone ook regelmatig gaan evalueren “Dit is een nieuwigheid sinds ruim een half jaar. We begrijpen dat er een zekere mentaliteitswijzing moet gebeuren en dat is iets wat we pas op lange termijn zullen zien gebeuren”, voegt korpschef Stijn Van den Bulck toe. Naast politiecontroles in de Lierse fietszone, werd er doorheen 2021 ook regelmatig gecontroleerd op snelheid. De onbemande camera’s in Lier flitsten het afgelopen jaar maar liefst 11.191 autobestuurders, de bemande flitscamera’s flitsten er dan weer 5.217.

GAS5-wetgeving

In Beukheuvel, waar de politie samen met hun collega’s van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een trajectcontrole op poten zette, reden 273 chauffeurs sneller dan de toegelaten snelheid. Sinds september 2021 stapte de stad ook mee in de GAS5-wetgeving. Een wetgeving die het toelaat aan een stad of gemeente om lichte snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom of in de zone 30 zelf te innen. Hierdoor betaalden ruim 1.400 chauffeurs hun boetes rechtstreeks aan de stad.

Op gebied van alcohol- en drugscontroles in het verkeer betrapte de politie dan weer 89 chauffeurs onder invloed van alcohol. “20 van hen bliezen alarm, de overige 69 positief”, besluit politiewoordvoerster Derboven. “Verder werden er ook nog 38 chauffeurs betrapt die onder invloed reden van drugs.” Tot slot telde de politie afgelopen jaar in totaal 418 verkeersongevallen waarbij 16 zwaargewonden en 120 lichtgewonden vielen. Dodelijke verkeersongevallen gebeurden er dit jaar op Liers grondgebied niet.

