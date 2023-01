Politie controleert op nieuwjaarsdag: “Zes chauffeurs hadden teveel gedronken, een chauffeur onder invloed van drugs”

Lier Uit de hand gelopen boete resulteert in rekening van 450 euro: “Is dit hoe stad Lier betalende bezoekers wil behandelen?”

Nieuwe nummerplaat? Vergeet je online parkeerapplicatie niet aan te passen! In maart 2022 betaalde Mariet (30) voor haar parkeerplaats in Lier met de 4411-app. Enkele weken later kreeg ze toch een parkeerboete in de bus. Wat bleek? De 4411 applicatie stond nog ingesteld op haar vorige nummerplaat, die ze net had laten schrappen. Het resultaat? Een deurwaarder aan de deur en een rekening van 450 euro.

