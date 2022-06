Politie controleert 190 autobestuurders tijdens BOB-controle

Lier Volgende verkoopfa­se vroegere normaal­school­si­te gaat van start: “Eerste bedrijfjes kunnen dit najaar verhuizen, eerste bewoners begin 2023"

Vanaf 14 juni gaat een volgende reeks wooneenheden van het normaalschoolproject in Lier in verkoop. Onlangs werd ook de zoektocht naar kleine bedrijfjes gestart die zich willen vestigen in het zogenaamde Academisch Kwartier. Aanleiding genoeg om nog eens een stand van zaken te geven. Coördinator Joris Van Gestel van projectontwikkelaar CAAAP leidde ons rond op de werf.

