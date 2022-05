Politie arresteert viertal: “Worden verdacht van meerdere inbraken”

Het was de buurtbewoner die de politie alarmeerde. “Dit omdat de vier inzittenden van een voertuig zich verdacht gedroegen”, zegt het Antwerpse parket. “Twee van hen werden kort daarvoor ook al opgemerkt rond een woning.” Bij aankomst van de politie vluchtte het viertal weg in hun wagen. Op de Liersebaan werden ze uiteindelijk aan de kant gezet. In de wagen werd een aanzienlijke geldsom gevonden.

Het geld was recent gestolen bij een woninginbraak. “Eerder die dag werd het voertuig ook al opgemerkt in Duffel”, gaat het parket verder. “Ook daar werd er ingebroken in een woning op exact dezelfde werkwijze. Zo bleef een persoon in de wagen en gingen de anderen afwisselend op verkenning en sloegen toe waar mogelijk.” De vier werden opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor.

De twee meerderjarige mannen zonder vaste verblijfplaats werden zondag voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besliste om het duo aan te houden en op te sluiten in de gevangenis. Zij worden nu verdacht van diefstal en vereniging van misdadigers. “De twee minderjarige vrouwen verschenen inmiddels voor de jeugdrechter die hen gepaste jeugdbeschermingsmaatregelen heeft opgelegd”, besluit het parket.

De wagen tot slot werd in beslag genomen. Of het viertal in aanmerking komt voor andere diefstallen wordt verder onderzocht.