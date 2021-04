Plannen La Rocca-site bijgestuurd: iconische dancing maakt plaats voor Jumbo-warenhuis

Lier Hulpdien­sten tonen hart voor dieren: ree gered uit Nete, kat bevrijd uit spouwmuur

28 april De Lierse hulpdiensten toonden dinsdag hun hart voor dieren. In de loop van de dag redden brandweer en politie een ree die in de Nete was beland en een kat die in een spouwmuur was gesukkeld. De politie deelde intussen enkele foto’s van die reddingsacties via Facebook.