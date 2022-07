Picknickbanken, beleefroute, stapstenen in de wetlands: Polder van Lier wordt nog aantrekkelijker voor fietsers en wandelaars

LINT School speelt ‘The Masked Singer’ en ‘De Musical’ voor Sonja (64) die pensioen neemt na 43 (!) jaar poetsen

43 jaar! Zo lang heeft Sonja Van den Eynde (64) gepoetst bij basisschool De Wilg in Lint. “Eigenlijk wil Sonja helemaal nog niet op pensioen, ze doet haar job nog steeds erg graag, barst van de energie en is nog even kwiek als wanneer ze hier begon in 1979.”

25 juni