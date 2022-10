Parcours Reuzenommegang wordt zondag beetje ingekort

Lier Geldboete voor bezit van mes

Een geldboete van 1.200 euro. Die straf heeft J.D. uit Merksem opgelegd gekregen voor het bezit van een verboden wapen. Na een vechtpartij in 2020 in Lier werd er door de politie en tijdens het fouilleren een mes gevonden in de broek van D. Dat hij het mes op zak had, werd niet betwist door de jongeman uit Merksem, maar dat het om een verboden wapen zou gaan wel. “Ik zou dat nooit gebruiken als wapen”, luidde het. De man kreeg eerst nog een minnelijke schikking thuis opgestuurd, maar betaalde die niet. Hierdoor werd hij gedagvaard. Op zitting vroeg hij liever een werkstraf, maar daar ging de Mechelse rechter dus niet op in.

4 oktober