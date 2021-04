Oudste Belg Julia Van Hool overleden vlak voor 112de verjaardag

Lier Zimmer­plein krijgt er met LOD een nieuw café bij: “Ideaal moment om in de horeca te stappen, de mensen snakken naar wat vertier”

28 april Wanneer de horecaterrassen weer open mogen gaan, krijgt het Lierse Zimmerplein er een nieuwe zaak bij. De uit Roemenië afkomstige Razvan Morosanu gaat LOD uitbaten op de plaats waar vroeger café Nero was gevestigd. “Dit lijkt me een ideaal moment is om in de horeca te stappen: de mensen snakken naar wat vertier”, zegt de kersverse kroegbaas.