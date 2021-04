Oudste Belg Julia Van Hool overleden vlak voor 112de verjaardag: “Moeke voelde dat haar kaarsje aan het uitdoven was”

Kempen-Mechelen 10 tips voor Erfgoeddag in regio Kempen/Mechelen: van nachtelij­ke volksverha­len tot de angstaanja­gen­de ‘Baskwadder’

23 april Tijdens het weekend van 24 en 25 april vieren we in Vlaanderen en Brussel de twintigste editie van Erfgoeddag, die dit jaar volledig in het teken staat van de nacht en al haar facetten. Voor de gelegenheid kan je in de eigen streek op zoek gaan naar de meest magische activiteiten en angstaanjagende verhalen die zich afspelen in het duister. Om het coronaproof te houden wordt vrijwel alles in de gezonde buitenlucht georganiseerd. Wij verzamelden alvast tien adresjes om je op weg te helpen.