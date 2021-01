Oudste Belg Julia Van Hool (111) test positief op corona: “Gelukkig heeft ze er weinig last van”

In het Lierse woonzorgcentrum Sint-Jozef zit men sinds eind vorig jaar met een grote corona-uitbraak. Ook de bekendste bewoner van het rusthuis – Julia Van Hool – blijkt nu besmet te zijn. “Enkele dagen geleden testte ons moeke positief”, legt dochter An uit. “Gelukkig vertoont ze momenteel geen zware symptomen. Haar ademhaling is bijvoorbeeld nog in orde. Dat is bemoedigend nieuws. Ons moeke heeft ooit gezegd dat ze schrik had om corona te krijgen, maar het feit dat ze er nu weinig last van heeft, is wel een kleine geruststelling.”