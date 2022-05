Organisatie reuzenommegang op zoek naar heemskinderen uit vorige stoeten

Voetbal tweede nationale B Mats Sterkens (Ly­ra-Lier­se) kijkt al uit naar eindronde: “We moeten dat goede gevoel vasthouden”

Maandag 2 mei wordt een spannende dag voor iedereen die Lyra-Lierse een warm hart toedraagt. Dan zal bekend worden wie de tegenstander(s) is/zijn van Lyra-Lierse in de eindronde. Maar voor het zo ver is, is er eerst nog een afsluitende competitiewedstrijd tegen Londerzeel. En laat dat nu net de tegenstander zijn die Lyra-Lierse in de heenronde het meeste pijn heeft gedaan. 4-1 werd het half december. Een steekje terug uitdelen, dan maar?

29 april