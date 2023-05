Open Begijnhofdag met bezoek aan filmset, rondleidingen, vertelcaravan en meer!

Cinema Plaza decor voor allereer­ste Plazapla­ten­beurs: “Met extra aandacht voor Duffels vinyl”

Zondag 21 mei zal Cinema Plaza in Duffel het decor vormen van de allereerste Plazaplatenbeurs. Vlaams musicus Jan De Smet van De Nieuwe Snaar en Guido Van Woensel organisator van de Heiste Platenbeurs slaan de handen in elkaar om hier voor het eerst een platenbeurs te organiseren. Naast vinylplaten worden er ook activiteiten voorzien die de geschiedenis van de cinema extra in de kijker zetten, alsook wordt er bijzondere aandacht besteed aan vinylplaten van Duffelse muzikanten. “Een ideale activiteit in het jaar van mijn 70ste verjaardag”, zegt Jan.