Op zoek naar een serviceflat? Neem een kijkje in Residentie Schoonebeeker tijdens de opendeurdag

Op woensdag 8 maart organiseert Residentie Schoonebeeker een opendeurdag tussen 13 en 16 uur om alles over assistentiewoningen te leren. Wat is het? Hoeveel kost het? Wat zijn de voordelen? Wie woont er? Je kan er terecht voor al je vragen bij een tasje koffie en een verse wafel. Je krijgt de kans de bewoners en medewerkers te leren kennen en een kijkje te nemen in een flat. Indien je niet aanwezig kan zijn of alvast meer informatie wenst kan je contact opnemen met woonassistent Sofie op het nummer 0487/66.60.83 of per mail gaw.schoonebeeker@zorgbedrijf.be. Of contacteer de klantendienst op het nummer 03/431.31.32.