Op huizenjacht in Lier: “Gezellige stad met groene rand kreeg er jongste jaren veel appartementen bij”

Met zijn 37.000 inwoners (waarvan 4.000 in deelgemeente Koningshooikt) mag je Lier gerust bestempelen als een middelgrote provinciestad. Eigenlijk bestaat Lier uit drie ‘gordels’. In de zone binnen de stadsvesten vind je tal van historische gebouwen, gezellige straatjes, winkels en horecazaken. Ook het marktplein, waar af en toe evenementen plaatsvinden en de wekelijkse zaterdagmarkt wordt georganiseerd, bevindt zich binnen de vesten. In de zone tussen de vesten en de ring situeren zich enkele woonwijken, zoals het Lisp, waar voetbalclub Lierse zijn thuishaven heeft. En dan is er nog het buitengebied, met veel water en groen. In deze zone kom je al eens vaker een ruimere vrijstaande woning of villa tegen.