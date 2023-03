Ontsnapte gier uit Lier is weer thuis

Sterre Carron brengt met ‘Lafaard!’ twintigste boek in tien jaar tijd uit: “Die twintig boeken zijn mijn kindjes”

“Een writer’s blok is mijn ergste nachtmerrie. Ik mag er niet aan denken!” Sterre Carron (65) uit Sint-Katelijne-Waver heeft met ‘Lafaard!’ een nieuwe thriller op de markt gebracht. Het gaat om haar twintigste boek in tien jaar tijd, en dat verdient binnenkort een spectaculaire voorstelling in de lokale bib. Hoewel ‘Lafaard!’ nog maar net van de pers komt, is Sterre al aan een nieuw boek bezig. “Ik kan me een leven zonder schrijven niet voorstellen.”