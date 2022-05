Ontsluitingsweg naar sportsite Hoge Velden gaat Marieke Vervoortlaan heten: “Marieke was en is een inspiratiebron voor velen”

Lier/DiestDe nieuwe weg die de toekomstige sportsite Hoge Velden in Lier moet ontsluiten, zal Marieke Vervoortlaan gaan heten. Dat besliste de Lierse gemeenteraad, op aangeven van oppositiepartij Groen-Lier&Ko. “Rolstoelatlete Marieke Vervoort zaliger was en is voor veel mensen een inspiratiebron”, luidt de redenering.