Ontdek lokaal talent tijdens Local Legend Night

Jeugdhuis Den Bokal organi­seert na vier jaar opnieuw Bokal Festival: “We willen lokale artiesten in de kijker zetten!”

Vier jaar en een nieuw bestuur later, is het eindelijk weer tijd voor het langverwachte Bokal Festival van Jeugdhuis Den Bokal in Berlaar. De laatste editie vond plaats in 2019, tevens het jaar waar het huidige bestuur de fakkel overnam. Het feest zal doorgaan op zaterdag 6 mei in de tuin van het jeugdhuis. Ze staken er heel wat tijd in en zijn trots hun nieuwe editie eindelijk te kunnen voorstellen: “Het is onze grootste line up tot nu toe.”