Ontdek JCI Lier tijdens hun afterworkevent

“De afgelopen maanden werden enkele succesvolle projecten gelanceerd”, zegt Pieter-Jan Verschueren van JCI Lier. “Een Lierse quiz ten voordele van Oekraïne en JCI Restart, de strijd tegen 14% kinderarmoede in Lier. Hierdoor krijgt de organisatie vragen over de werking en wat het kan betekenen voor iemand om lid te worden. Om die redenen, organiseert JCI Lier een afterworkevent op 30 maart 2023 in ’t Spui te Lier. De huidige leden nemen het woord en delen hun ervaring op basis van de verschillende pijlers die JCI rijk is: individualisme, business, gemeenschap en internationalisme. Binnen JCI Lier is er nog een vijfde pijler ‘fun’, dat belangrijk is om de swung binnen de organisatie op hoog niveau te houden. Tijdens die avond leer je ook nieuwe mensen kennen uit de regio en ga je ook ontdekken wat JCI Lier allemaal betekent heeft voor de huidige leden.”