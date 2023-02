Ontbijt voor de directeur - Directie uit Lier wordt bedankt met een uitgebreid ontbijt

Sint-Katelijne-Waver Verkeers­hin­der op Dijk door werken in opdracht van Pidpa

In opdracht van Pidpa starten er op woensdag 1 februari werken aan de Dijk ter hoogte van huisnummer 61. De werken zelf zullen een tweetal dagen duren. “In die periode moet het autoverkeer er over één rijvak passeren. Voorrangsborden zullen een veilige passage van het autoverkeer regelen. Ook in de berm ,en mogelijk ook het fietspad, zal gewerkt worden. Hier bevindt zich beton, waardoor er vier weken nodig zijn om uit te harden. Het is niet zeker of ook het fietspad moet worden opgebroken. Als dat zo is, zal de aannemer een loopbrug voorzien. Zo kunnen fietsers altijd door”, deelt het lokaal bestuur mee.

31 januari