Onderzoek naar dodelijk ongeval van wielrenner Tijl De Decker (22) loopt: “Chauffeur was niet onder invloed”

De 22-jarige uit Wommelgem was afgelopen woensdag aan het fietsen in Lier. In Ravenstijn, een lange rechte baan tussen het Netekanaal en de Kesselsesteenweg, botste hij met een auto. Die verliet net op dat moment de oprit van een woning. De beloftevolle wielrenner raakte bij het ongeval ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Lier. Na een spoedoperatie werd hij overgebracht naar het UZ in Antwerpen.

Kunstmatige coma

Daar werd De Decker in een kunstmatige coma gehouden. Vrijdag maakte zijn ploeg Lotto Dstny bekend dat de twintiger overleden is aan zijn verwondingen. “Wij zijn kapot van verdriet”, klonk het . Na het ongeval startte de politie van Lier een onderzoek op. De straat werd afgesloten en een verkeersdeskundige kwam ter plaatse. “Om de omstandigheden verder te onderzoeken”, luidt het bij politiewoordvoerster Magalie Derboven.

“Het onderzoek is momenteel volop lopende.” Dat zal onder meer duidelijk moeten maken of de twintiger werd aangereden door de wagen of dat hij de auto te laat heeft opgemerkt en een aanrijding niet meer kon vermijden. “De chauffeur was in ieder geval niet onder invloed en had ook niet te veel gedronken”, geeft de politiewoordvoerster nog mee.