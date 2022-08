Oldtimer caravan gestolen in doodlopende straat: “De dief mag er geen seconde plezier van hebben”

Sint-Katelijne-WaverDieven zijn er in de Walemstraat in Sint-Katelijne-Waver vandoor gegaan met een unieke caravan uit 1975. De caravan was recent volledig gerenoveerd. Eigenares Sophie Meeus (35) stak er haar laatste spaarcenten in. Met een oproep op sociale media hoopt ze dat de dief tot inkeer komt.

De caravan werd gestolen in de loop van dinsdag. Kort daarvoor had Sophie de caravan naar een wei in een doodlopende stuk van de Walemstraat getakeld. “Omdat hij niet op de openbare weg mocht staan”, vertelt de 35-jarige uit Lier. “Daar stelden we dinsdag vast dat hij plotseling was verdwenen.” Eerst werd gedacht dat de eigenaars van de wei de caravan hadden verplaatst, maar toen dat bleek dat dit niet het geval was, werd duidelijk dat de caravan mogelijk was gestolen.

Anti-diefstalslot

En dus werd de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) ingelicht. Die startte een onderzoek op. Voorlopig nog zonder resultaat. Ook op de camerabeelden in de buurt zou er niets te zien zijn. Wat er dus juist is gebeurd, is voorlopig nog onduidelijk. Want de caravan was ook beveiligd met een anti-diefstalslot. “Bovendien stond de caravan uit het zicht. Je moet het bijna geweten hebben waar hij stond want anders zou je hem nog niet zien vanop straat”, zucht een teleurgestelde Sophie.

Volledig scherm SINT-KATELIJNE-WAVER - De oldtimer caravan van Sophie werd een tijdje geleden aangekocht en gerstaureerd. © Sophie Meeus

Vermoedelijk hebben de dieven het anti-diefstalslot gemanipuleerd en de caravan vervolgens aangekoppeld en ermee weggereden. “Mijn ganse wereld stort nu in”, gaat Sophie verder. Zij kocht de oldtimer caravan een tijd geleden aan en restaureerde hem. Ze richtte hem ook volledig opnieuw in. “De bedoeling was om ermee op vakantie te kunnen gaan met mijn zoon (13) en om de caravan daarnaast te verhuren”, klinkt het nog. “Buiten één uitstapje naar het Zilvermeer zat er dus voorlopig nog niet meer in.”

Frustrerend

De 35-jarige plaatste inmiddels op sociale media een oproep naar getuigen van de diefstal en vraagt aan mensen om mee uit te kijken naar haar gestolen caravan. Met haar actie hoopt ze nu dat dief of dieven tot inkeer zullen komen en ze haar caravan snel terug heeft. “De dief mag er geen seconde plezier van hebben”, zegt Sophie nog. “Bovendien moet je als dief ook vrij stom zijn om hem te stelen. Zowel mijn telefoonnummer als de melding dat hij te huur is, staat op de caravan.”

Extra pijnlijk is dat de caravan gestolen werd op de dag dat ze het huurcontract ging tekenen van een garagebox voor haar caravan. De huurovereenkomst ging in ieder geval door. “Voor wanneer ik hem terug heb”, besluit Sophie. “Dit is echt zo frustrerend. Ik heb dit voor terwijl ik de eerste ben om iedereen te helpen en ikzelf nog nooit iets verkeerd heb gedaan. Zelfs geen snoepje gestolen in het Kruidvat.” Wie meer informatie over de diefstal of over de caravan heeft, kan de politie of Sophie contacteren op het telefoonnummer 0498/19.22.30.

Volledig scherm SINT-KATELIJNE-WAVER - Sophie Meeus en haar vriend bij de gestolen caravan © Sophie Meeus

