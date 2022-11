Nostalgische benefietavond levert 5 000 euro op voor Fonds Emma Deprince

Lier Twee woningen vernield door brand, één bewoner bevangen door rook: “Zo’n vlammenzee heb ik nog nooit gezien”

In de Pettendonk in Lier is er maandagavond brand uitgebroken in een woning. Het vuur moet zich razendsnel hebben verspreid en richtte een ware ravage aan. Twee woningen zijn al zeker vernield door de brand, een derde woning liep rookschade op. “Die vlammenzee? Zoiets heb ik nog nooit gezien”

22 november