Nog minstens tien jaar wachten op verhoogde perrons en onderdoorgang met liften aan station Lier: “Minister laat minder mobiele reizigers vallen”

Over het historische station in Lier is de voorbije maanden en jaren al veel gezegd en geschreven. Begin 2022 stuurden de fractieleiders van alle politieke partijen in de Lierse gemeenteraad nog een gezamenlijke brief naar federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). In die brief stelden de fractieleiders dat het hoog tijd was om iets te doen aan de bouwvallige staat van het stationsgebouw zelf én aan de toegankelijkheid. In verband met het toegankelijkheidsluik antwoorde Gilkinet dat hij zou voorstellen om in Lier verbeteringen aan te brengen in de periode 2027-2030, maar die timing blijkt alweer achterhaald.