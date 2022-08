Nog hele zomer ijsjes smullen op L’Avenirsite

Dingenen en co had al ijssalons in Nijlen en Duffel. Sinds kort is er dus ook een pop-up op de plaats waar heel vroeger fietsenfabriek L’Avenir was gevestigd (vlakbij de Sionsvest). “De site is eigendom van een neef van mij. Zo kwamen we hier terecht”, legt Sam Dingenen uit. “Onder een carport konden we een ijsbar inrichten. Klanten kunnen er op het terras een ijsje eten of ze kunnen hun ijsje meenemen.”