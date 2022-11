Nog één vrij inloopmoment bij vaccinatiecentrum Pallieterland

Duffel Nieuwe AED-toestellen bij onderne­mers in Duf­fel

De gemeente Duffel is binnenkort twee publiek toegankelijke AED-toestellen rijker. Er hangt al één nieuw toestel bij Duffelse ondernemer Educ-Aid Training and Consulting Griet Bellekens in de Veldstraat. In de loop van november komt er ook een nieuw toestel aan AXA Bank Nauwelaers & Partners BV in de G.Van der Lindenlaan.

4 november