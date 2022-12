Nieuwkomer JULIUS brengt debuutsingle ‘Crush My Soul’ over toxische relatie: “Het visuele speelt een grote rol in onze muziek”

Lier/Nijlen/EvergemDe Vlaamse muziekindustrie heeft er een nieuwkomer bij: JULIUS. De driekoppige band, bestaande uit Pieter (22) uit Evergem, Emiel (24) uit Nijlen en Bart (25) uit Lier, heeft twee jaar lang in de studio vertoefd. Nu zijn ze klaar om hun muzikale creaties te delen met de wereld. Hun debuutsingle ‘Crush My Soul’ gaat over een toxische relatie en de tegenstrijdige gevoelens die daarbij gepaard gaan. “Het stopt niet bij de muziek, het draait rond de wereld die ontstaat tijdens de performances van de muziek.”

“We hebben twee jaar lang in de studio gezeten”, begint producer en gitarist van de band Emiel (24). “En nu zijn we eindelijk klaar om onze muziek met de wereld te delen. We hebben opzettelijk gewacht tot we meerdere nummers klaar hadden, voordat we onze eerste single wilden uitbrengen. Zo konden we ook goed nadenken over onze manier van aanpak.” ‘Crush My Soul’ is niet alleen het eerste nummer dat ze uitbrengen, het is ook het eerste nummer dat ze samen hebben geschreven. “Het beschrijft het gevoel van een toxische relatie”, vertelt Pieter (22) de zanger van het trio. “Je hebt een claustrofobisch gevoel, maar toch zie je die persoon graag en dat bedoelen we ermee. Crush my soul, zolang je maar bij me blijft.”

Alternatieve elektropop waar je goedgezind van wordt

JULIUS wordt gekenmerkt door hun alternatieve elektronische popmuziek en hun sterke visuele beelden. “We willen heel hard inzetten op onze visuele kant”, zegt Emiel. “We willen ons kunnen onderscheiden van anderen en ook op het podium die visuals in onze optredens verwerken.” “We zijn gewoon drie jonge gasten, die er keihard voor willen gaan”, zegt drummer Bart (25). “We willen zo veel mogelijk spelen, onze muziek delen en de mensen laten dansen. Het is muziek waar je een goed gevoel van krijgt. We willen ervoor zorgen dat mensen die naar ons concert komen goedgezind naar huis gaan op het einde van de avond.” “Als je slechtgezind komt kijken, ga je goedgezind naar huis.” vult Emiel aan.

Go with the flow

Voorlopig zijn ze nog niet van plan een volledig album uit te brengen. “We merken dat dat niet zo goed werkt bij beginnende artiesten”, zegt Pieter. “Dus dat zou zonde zijn. We hebben een visie voor de toekomst, maar het is vooral go with flow.” “Mensen hebben de aandacht ook niet echt meer voor volledige albums”, zegt Emiel. “Daarom willen we vaker singles droppen. Als de fanbase meer gegroeid is, kunnen we nadenken over een echte EP.” In februari kunnen we hun volgende release verwachten.

