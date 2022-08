Nieuwe website zet 25ste verjaardag Kiwanis Lier Twee Neten in de verf

Sint-Katelijne-Waver Gemeente deelt vanaf 1 augustus enquêtes uit bij 420 60-plus­sers

Verschillende vrijwillige enquêteurs gaan vanaf maandag 1 augustus op pad in opdracht van het gemeentebestuur. Ze bedelen bevragingen in het kader van het gemeentelijk ouderenbehoefteonderzoek. “In 2014 organiseerden we voor het eerst een ouderenbehoefteonderzoek. De resultaten vertaalden zich in een ouderenbeleidsplan voor Sint-Katelijne-Waver. Intussen zijn we acht jaar verder en is het tijd om dit onderzoek opnieuw te voeren. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de VUB. Op wetenschappelijke basis selecteerden we 420 in onze gemeente wonende 60-plussers. Belt een van onze enquêteurs bij jou aan? Dan willen we jou alvast heel erg bedanken voor je medewerking”, deelt de gemeente mee.

30 juli