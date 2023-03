Nieuwe uitbaters en een uitgebreider assortiment bij ijssalon de Dry Hoedekens: “Wij gaan geen winterslaap houden”

Jimmy Schellens (49) en zijn zoon Keane komen oorspronkelijk uit Hoevenen, maar hebben nu ijssalon de Dry Hoedekens in Lier overgenomen. “Ik heb al twee Panosfilialen”, zegt Jimmy. “En ik was eigenlijk op zoek naar een derde. Ik deed dan wat opzoekwerk op het internet en door ‘ijssalon’ in te typen op overnameweb, kwam ik heel toevallig bij deze zaak terecht. Ik heb meteen contact opgenomen met de vorige eigenaars en daarna is het heel snel gegaan. Op een paar weken tijd hebben we dat beklonken.”

“Ik wilde het hier overnemen, maar ik had personeel nodig. Daarom heb ik Keane gevraagd of hij hier niet wilde komen staan. Hij was al afgestudeerd van school en hij is dan een keer mee komen kijken en zag het meteen zitten. Oorspronkelijk was het idee dat hij enkel de ijsjes ging doen, maar zijn vriendin Shana is binnenkort ook afgestudeerd. Ik deed het voorstel of ze hier niet samen wilden komen werken en dat zag ze wel zitten. Voorlopig is Shana nog schoolplichtig, maar ze komt al mee helpen tijdens de weekends. In juni is ze klaar met school en tot dan kom ik hier nog bij Keane staan ter ondersteuning. Doordat zij hier mee komt werken, wilden we er ook meer producten bij halen. Daarom bakken we nu ook verse Brusselse en suikerwafels en bieden we hamburgers, smoothies, pasta’s en hotdogs aan. Misschien dat we daar in de toekomst ook nog pizza’s aan toevoegen. Ons ijs wordt ook vers gedraaid, we laten dat niet schepklaar binnenkomen. Dat is wel belangrijk voor ons, dat de mensen verse ijsjes krijgen.”

Enkele nieuwigheden

“We hebben enkele aanpassingen gedaan in de zaak. We hebben de muur wat opgefleurd, er komt nog wat tekst bij op, we hebben twee schermen geïnstalleerd. Er hingen hier nog foto’s aan de muur van de Thaise gerechten (er was vroeger ook een Thais takeawayrestaurant, red.) en die hebben we vervangen door foto’s van onze specialiteiten. Voorlopig houden we het bij takeaway, maar naar de toekomst toe willen we wel ruimte creëren om te kunnen zitten voor een eetmoment. Er is een grote keuken achterin, waar hiervoor de Thaise gerechten werden klaargemaakt, maar die willen we volledig uitbreken. Dan kunnen we een eetruimte creëren en kunnen de mensen daar plaatsnemen.”

Keane komt boven het filiaal wonen, hij wordt als het ware een echte Lierenaar. “We zijn blij dat we naar Lier komen”, zegt Jimmy. “Ik ben eigenlijk totaal geen wandelaar, maar hier in Lier vind ik het echt tof. De ijskar, die de vorige eigenaars hadden en op de wandelpaden van Lier opstelden, hebben we evenwel niet overgenomen. Dat was een beetje te duur en dat was een Engelse wagen, waar je geen lange afstanden mee kon afleggen. We hebben wel een heel leuk alternatief voorzien: een ijsscooter. Met deze scooter kunnen we vlot op verschillende fiets- en wandelroutes gaan staan om de mensen een vers ijsje aan te bieden. Ik denk dat de mensen hier zelfs meer fan van gaan zijn dan van de kar. Wij gaan ook niet sluiten tijdens de wintermaanden, we blijven gewoon open.”

De Dry Hoedekens onder leiding van Jimmy en Keane (en binnenkort ook Shana) is van dinsdag tot zondag geopend van 12 tot 17 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur. “En als het goed weer is, blijven we natuurlijk langer open om de mensen van een ijsje te voorzien”, aldus Jimmy.

Volledig scherm © Marc Aerts

