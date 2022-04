Nieuwe uitbater wil gouden tijden taverne De Valk laten herleven

De Valk is een bekende naam in de Lierse horecawereld, al doopte de vorige uitbater de zaak om tot Het Verloren Schaap. Na het faillissement van Het Verloren Schaap, begin dit jaar, werd Sergio Aslan de nieuwe uitbater. Aslan gebruikte de voorbije maanden om het gebouw op te frissen en opende nu de deuren. In één moeite haalde hij de naam De Valk van onder het stof.

“De Valk was een begrip in Lier en ik wil de zaak nu doen heropleven”, vertelt Aslan, die vroeger al restaurants uitbaatte in het Antwerpse. “We gaan de mensen ontvangen in een gezellige en familiale sfeer. Op de menukaart staan vooral gerechten uit de Belgisch-Franse keuken.” De Valk is voortaan elke dag geopend vanaf 10 uur.