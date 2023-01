Nieuwe Toyota-garage in Lier: “Als eerste verdeler in België mogen we het nieuwe retailconcept implementeren”

LierHedin Automotive start het nieuwe jaar met de opening van een gloednieuwe Toyota-concessie in Lier. De site bevindt zich in de Mallekotstraat 62a en vormt samen met de Mercedes-Benz-vestiging een gedeelde multimerkensite. Klanten kunnen er terecht voor de aankoop van nieuwe, tweedehands- en bestelwagens. De site is ook de allereerste in België die voldoet aan de nieuwste internationale huisstijlelementen van Toyota.

De nieuwe site is de allereerste Toyota-garage in België die ingericht wordt volgens de nieuwste internationale huisstijlelementen van het Japanse merk. De moderne toonzaal zal op zeer korte termijn voldoen aan alle opgelegde normen qua bekleding en digitalisering van Toyota. “We zijn heel trots dat we als eerste verdeler in België het nieuwe retailconcept van Toyota in onze site mogen implementeren. De komende weken werken we hard om dat concept zo snel mogelijk zichtbaar te maken in de toonzaal”, aldus Stefan De Nys, directeur Toyota bij Hedin Automotive. Naast het klassieke aanbod met verbrandingsmotoren is er een ruim gamma (plug-in)hybrides, elektrische- en tweedehandsvoertuigen en een ruim aanbod bestelwagens. De serviceafdeling bevindt zich momenteel nog in de opstartfase en zal volledig operationeel zijn in februari.

Lier heeft er een gloednieuwe Toyota-Garage bij van Hedin Automotive

Eerste mulitmerkensite van Hedin Automotive

De gloednieuwe vestiging bevindt zich in de Mallekotstraat 62a in Lier en vormt samen met de Mercedes-Benz-concessie een gedeelde multimerkensite, de eerste van het bedrijf. Deze nieuwe concessie vormt de vijfde Toyota-vestiging van Hedin Automotive in België. Na de eerdere overnames van bestaande concessies in Dilbeek, Geel, Turnhout en Sint-Pieters-Leeuw was het tijd voor een in Lier als strategische verbinding tussen de bestaande sites in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Hedin Automotive beschikt nu in totaal over 20 Mercedes-Benz-, 5 Toyota- en 1 Lexus-vestigingen en verwelkomt later dit jaar de gloednieuwe INEOS Grenadier in zijn showrooms. Hedin Automotive is een dochteronderneming van de Zweedse Hedin Mobility Group dat in thuisland Zweden al decennialang gekend is als multimerkenverdeler. Hedin Automotive zette voor het eerst voet aan wal in België in 2018 toen het zeven Mercedes-Benz-concessies overnam. Dat aantal is in 2022 gegroeid tot 20 concessies, wat het de grootste erkende Mercedes-Benz-verdeler in België maakt.

Lier heeft er een gloednieuwe Toyota-Garage bij van Hedin Automotive

