Nieuwe openingsdatum voor inclusieve speeltuin van VZW Team Pia: “Een speeltuin voor ieder kind”

Lierenaar Stef (28) staat plots op plaats 3 van Amerikaan­se Blues/Rock album charts: “Je naam naast een Gram­my-win­naar zien staan, dat doet wat”

Al tien jaar is Stef Paglia (28) actief als professioneel muzikant, met vooral een hart voor het blues/rock-genre. En die passie lijkt zijn vruchten af te werpen want de Lierenaar behaalde een derde plaats in de Amerikaanse Blues/Rock charts. Zijn EP ‘Light & Darkness’ bracht hij in januari uit met zijn eigen project het Stef Paglia Trio. “Spelen in Amerika zit er nog niet in, wel in restaurant Don Petrol van Hans Meus.”