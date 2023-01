Nieuwbouwproject vervangt oude papierfabriek: “We maken van een stadskanker een duurzaam woonproject”

Het project gelegen in de Sterrenstraat heeft begin januari haar vergunning van Stad Lier verkregen. De sloopwerken van de vroegere papier- en kartonfabriek zijn ondertussen ook afgerond. “Er komen twee woonblokken die op het gelijkvloers met elkaar verbonden zijn in de plaats”, zegt Thomas Van Hemelen van Elements Development. “In totaal komen er 33 appartementen en twee kantoorruimtes. De compactere appartementen gelegen aan de Sterrenstraat zijn ideaal voor starters en investeerders. Voor zij die meer van rust en groen houden zal er een prachtig binnengebied ontwikkeld worden, daar zijn ruime gelijkvloerse appartementen te vinden met private tuinen en luxueuze penthouses, en er wordt ook een ruim gemeenschappelijk park gecreëerd. Zo kan je wonen in de stad en tegelijkertijd ook in het groen. Daarnaast zal ieder appartement ook over een ruim terras beschikken. De keuken vormt het centrum van het leefgedeelte en dankzij grote raampartijen en (dak)terrassen valt het licht heerlijk binnen. Het project voldoet ook aan de BEN-norm (bijna-energieneutraal).”

“Als ontwikkelaar uit Lier merken we dat er veel vraag is naar appartementen op een rustige en toch centrale locatie, dus niet naast de ring en dit project voldoet alvast aan deze vraag. Wat Kwarts zo bijzonder maakt is de locatie: een verlaten voormalige papier- en kartonfabriek, die wordt omgetoverd tot een duurzame woonbuurt vlakbij het station, de winkels en de scholen. Met dit nieuwbouwproject maken we van een stadskanker een duurzaam woonproject. Het gaat over een brownfield dat we nu volop aan het saneren zijn en als alles volgens plan verloopt, beginnen we na de zomer te bouwen.” Het einde van de bouwwerken is voorzien eind 2025 en de verkoop van de appartementen start midden februari.