Nieuw museum Atelier van Felix toont Liers kant-, borduur- en parelwerk: “Jaar gewerkt aan unieke bruidssluier”

In het verleden was er in Lier bekend een bloeiende kant-, borduur- en parelnijverheid. Onder meer de familie van de bekende schrijver Felix Timmermans was erg actief in die branche. Felix Van Loock is een nazaat van de familie en stond tot in 1998 aan het hoofd van het inmiddels verdwenen bedrijf Paaps-Timmermans, dat exporteerde naar heel de wereld. Hilde Duys groeide dan weer op aan de borduurmachine van haar moeder en raakte zo gebeten door de microbe. Felix en Hilde sloegen nu de handen in mekaar voor het Atelier van Felix.

Economisch voorbijgestreefd

“Het ambacht laat ons niet los en dus wilden we iets doen om het Lierse kant-, borduur- en parelwerk weer wat meer in de kijker te zetten”, vertellen Felix en Hilde. Zo ontstond het idee om een museum in te richten in de kelder van het herenhuis waar Felix woont. “Eigenlijk wilden we al open gaan in het voorjaar van 2020, maar door corona werden die plannen met twee jaar uitgesteld. Nu beginnen we er dus echt aan. Via de Lierse toeristische dienst kunnen groepen van maximum twintig personen een bezoek aanvragen. De mensen krijgen van ons dan een woordje uitleg én ze kunnen ons aan het werk zien in een levensecht atelier.”

Deze bruidssluier is één van de pronkstukken van het Atelier van Felix.

Eén van de pronkstukken van het Atelier van Felix is een unieke bruidssluier die deels met de hand en deels met een Cornely borduurmachine werd gemaakt. “In die sluier is een gans jaar werk gekropen”, laat Hilde Duys weten. “Dagelijks zijn we er drie tot vuur mee bezig geweest. As je een soortgelijk stuk op bestelling zou laten maken, dan zou dat eigenlijk onbetaalbaar zijn. Economisch gezien is dit soort werk dus voorbijgestreefd, maar wij doen het nog echt uit liefhebberij.”

Vakmanschap doorgeven

“We willen het ambacht ook graag levendig houden”, vult Felix Van Loock aan. “Daarom hebben we een samenwerking opgestart met de Lierse Beeldacademie. Binnen de academie wordt een opleiding kantwerk aangeboden en wij zijn de leerkracht nu ook enkele borduurtechnieken aan het bijbrengen. We delen met alle plezier onze kennis en bij de academie springt men graag mee op de kar. Onze bedoeling is nu om in zo weinig mogelijk tijd zo veel mogelijk vakmanschap door te geven. Op die manier hopen we dat het kant-, borduur- en parelwerk in Lier in de toekomst kan blijven bestaan.”

Het Atelier van Felix is gevestigd aan Werf 13. Een bezoek kost vijf euro per persoon en duurt ongeveer één tot anderhalf uur. Reserveren kan via www.visitlier.be.

Hilde Duys is samen met Felix Van Loock de drijvende kracht achter het nieuwe museum.

Felix Van Loock toont enkele handtassen uit de museumcollectie.

Een blik op het Atelier van Felix.