Nieuw drakenfort in Basisschool Sint-Gummaruscollege: “Eerst plannen voor een boomhut, maar dat was niet veilig”

In 2020 werd er beslist de speelplaats van de basisschool te vernieuwen. Met suggesties van het schoolteam, ouders en kinderen en in samenwerking met Regionaal Landschap werd een concreet plan uitgewerkt, waar ook vergroening een centrale rol kreeg. VTI Lier tekende voor de eerste samenwerking. “We kregen eerst het voorstel om een boomhut te maken”, zegt Wim De Beuckeleer, technisch adviseur van de houtafdeling van het VTI. “Omwille van de veiligheid gingen we dat niet doen, maar we kregen de ruimte om zelf met een tegenvoorstel te komen. Dat heeft geleid tot onze burcht. In november 2021 zijn we aan de slag gegaan met het grote materiaal en uiteindelijk namen de werken anderhalf jaar in beslag. Vooral de leerlingen van het zevende jaar Bijzondere Schrijnwerkconstructies van vorig schooljaar zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat. Ze zijn ondertussen afgestudeerd, maar hun namen werden vereeuwigd in een houten bordje dat in de burcht hangt.”

“Het heeft lang geduurd, want er is heel wat aan te pas gekomen, maar we zijn heel blij dat we vandaag het speelkasteel kunnen openen”, zegt directeur Yves De Haes. “We zijn al langer bezig met meer groen op school te brengen, dus naar de toekomst toe zullen er nog meer stenen verdwijnen en zullen we nog meer groen naar onze speelplaats brengen. We willen 400 vierkante meter ontharden. In januari hebben we ook 56.000 euro subsidies van Bos en Natuur ontvangen, waarmee we sneller met ons project aan de slag kunnen. We willen nog een belevingsparcours creëren met een extra speelkasteeltje op het voetbalveld en we willen er ook een paaltjesparcours bij aanleggen. We hopen dat allemaal volgend jaar te kunnen waarmaken.”