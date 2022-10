Niet iedereen blij met knalvuurwerk bij start Novemberfoor: gemeenteraadslid pleit (vergeefs) voor stille variant

LierBinnen de Lierse gemeenteraad is er onenigheid over het vuurwerk dat zal worden gebruikt bij de opening van de Novemberfoor. Het foorcomité mag van de stad knalvuurwerk afsteken, terwijl Stéphanie Van Campenhout (van oppositiepartij CD&V) pleit voor een geluidsarme variant.

Tijdens de officiële voorstelling van de Novemberfoor, die half oktober werd gehouden, kwam ook het vuurwerk ter sprake dat op vrijdag 4 november de lucht in zal worden geschoten. Schepen van Lokale Economie Ilse Lambrechts (N-VA) liet zich toen ontvallen dat het vuurwerk nog eens mocht knallen. Die uitspraak schoot bij gemeenteraadslid Stéphanie Van Campenhout in het verkeerde keelgat.

Dierenwelzijn

Begin 2019 had CD&V een toegevoegd punt op de agenda van de gemeenteraad laten zetten waarin werd gevraagd om enkel nog geluidsarm vuurwerk toe te staan op Liers grondgebied. De vraag kwam er vooral in het kader van het dierenwelzijn. Een algemeen verbod op knalvuurwerk kwam er echter niet, omdat dit volgens de meerderheid tijdens de oudejaarsnacht moeilijk te handhaven is. Wel zou het schepencollege bij aanvragen voor particuliere vuurwerkspektakels de aanvrager gaan opleggen om geluidsarm vuurwerk te gebruiken. “Dat er bij de start van de Novemberfoor toch traditioneel vuurwerk mag worden gebruikt, is dus niet logisch”, vindt Stéphanie Van Campenhout.

Volledig scherm Raadslid Stéphanie Van Campenhout. © RV/stad Lier

“Zelf gaat de stad geen knalvuurwerk meer gebruiken en ook voor privéaangelegenheden mag enkel geluidsarm vuurwerk worden afgestoken”, reageert schepen Lambrechts. “Maar het vuurwerk voor de Novemberfoor is geen echt particulier evenement. Het zijn de foorkramers die alles organiseren en betalen, bij wijze van cadeau aan de stad. In 2019 werd bij de start van de Novemberfoor trouwens geluidsarm vuurwerk gebruikt, maar dat had niet het gewenste effect.”

Te weinig hoogte

“Het vuurwerk ging slechts enkele meters de lucht in en was amper zichtbaar voor wie wat verderop stond”, legt schepen Lambrechts uit. “Voor een kermis die verspreid staat over drie pleinen is dat verre van ideaal. Vandaar dat er nu opnieuw klassiek vuurwerk de lucht in mag gaan. Tegelijk hopen wij dat geluidsarm vuurwerk in de komende jaren zodanig evolueert op technisch vlak dat het mettertijd wel voldoende hoogte haalt.”

Tot slot nog dit: op vrijdag 4 november wordt het vuurwerk om 21 uur afgestoken. In 2020 was er omwille van corona geen Novemberfoor en vorig jaar ging de kermis wel door, maar werd het vuurwerk geschrapt.

Volledig scherm Schepen Ilse Lambrechts. © RV/Stad Lier

